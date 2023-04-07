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7 апреля 2023 11:28

Подушки выбросить: как безопасно расконсервировать дачу после зимы

Эпидемиолог Вихров дал советы дачникам по уборке дома после зимы
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Эпидемиолог Вихров дал советы дачникам по уборке дома после зимы

Эпидемиолог Вихров дал советы дачникам по уборке дома после зимы

Фото: Shutterstock

Дачный дом по весне может стать источником биологической угрозы. Виной тому мышки и прочие грызуны, которые оставляют в доме свои порой незаметные, но крайне неприятные для здоровья человека следы. О том, как правильно убрать дачный дом к теплому сезону, KP.RU рассказал врач-эпидемиолог, эксперт по дезинфекции Дмитрий Вихров.

Мелкие грызуны – не такие уж и безобидные, какими могут показаться. Они могут переносить заболевания, общие для животных и человека. Прежде всего, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и туляремия – острая инфекция, поражающая лимфатические узлы. Из менее опасных, но тоже вполне больших неприятностей от мелких грызунов – это паразиты гельминты, клещи и блохи.

Заразу в основном можно подцепить при контакте с остатками жизнедеятельности грызунов – экскрементами и следами мочи. Чтобы обнаружить гнезда мышек, обращать внимание стоит на спальные места в доме, входы и выходы в дом, коммуникации, вентиляции (если есть), места водоснабжения, хранения запасов продуктов, места под крышей и чердаки.

ЧИСТИЛЬЩИКИ В ДЕЛЕ: ПРАВИЛА УБОРКИ

1. Надеваем одноразовый защитный комбинезон – каспер, который можно купить по интернету или на заправке. Хозяйственные перчатки и респиратор (промышленный, для легких пыльных работ).

2. Берем плотный мусорный мешок и проходимся по дому, разбирая постельные принадлежности и постельное белье, покрывала. Кладем в пакет и относим в место стирки. Стираем на длительном режиме с обычным порошком и при температуре 60 и выше градусов. После стирки белье нужно высушить и прогладить. Матрасы и подушки вывешиваем проветриться на солнце, если на них нет видимых повреждений от грызунов.

3. Если белье и постельные принадлежности, подушки и матрасы заметно повреждены грызунами, то их лучше утилизировать. Моча грызунов проникает довольно глубоко, а возбудители инфекции – живучие. Если жалко какой-то супер-матрас, то тогда придется раскошелиться на профессиональную обработку на дезинфекционной станции.

4. Разводим дезинфицирующее средство для борьбы с широким спектром микроорганизмов. Тут пандемия помогла, таких средств сейчас – больше тысячи наименований. Набираем в пульверизатор и обрабатываем каркас кровати (или диван), средства не жалеем, прыскаем вплоть до подтеков. Оставляем средство на поверхности на 30 минут или час (смотрите, что написано в инструкции).

5. Протираем раствором для мебели все шкафы и столики, не забываем про места, где открываются и закрываются двери.

6. Моем полы водой с концентратом для мытья полов (можно с содержанием хлора).

7. Проводим ревизию продуктов в доме. Если что-то из круп мыши погрызли, выбрасываем всю упаковку.

ЕСЛИ В ДОМЕ НАШЛИ ОСТАНКИ МЫШКИ

Берем останки только руками в перчатках и отправляем в бумажный пакет, затем сжигаем вместе с дачным садовым мусором. Место, где нашли мышиные останки, обильно моем дезинфицирующим средством.

ВАЖНО!

Пока убираем дом, не открываем двери и окна, не проветриваем, чтобы не допустить разнос пыли. Проветриваем дом хорошенько после того, как прошла влажная уборка и мы выждали полчаса – час, пока все высохло.

НА ЗАМЕТКУ

Домовая плесень и вредные грибки после зимы сразу не покажутся. Они любят тепло и влажность и, если уж в доме поселились, то проявят себя, когда создадутся для них подходящие условия. Грибки часто поражают строительные конструкции глубоко, многое зависит от того, из какого материала построен дом, какая впитывающая способность у материала и насколько глубоко грибок уже проник. Самостоятельно его извести получится вряд ли, предупреждает эксперт. Бывает, что, чтобы окончательно вывести домовую плесень и грибки хорошенько потрудиться приходится и профессионалам.

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