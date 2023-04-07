Подушки выбросить: как безопасно расконсервировать дачу после зимы

Эпидемиолог Вихров дал советы дачникам по уборке дома после зимы Фото: Shutterstock

Дачный дом по весне может стать источником биологической угрозы. Виной тому мышки и прочие грызуны, которые оставляют в доме свои порой незаметные, но крайне неприятные для здоровья человека следы. О том, как правильно убрать дачный дом к теплому сезону, KP.RU рассказал врач-эпидемиолог, эксперт по дезинфекции Дмитрий Вихров.

Мелкие грызуны – не такие уж и безобидные, какими могут показаться. Они могут переносить заболевания, общие для животных и человека. Прежде всего, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и туляремия – острая инфекция, поражающая лимфатические узлы. Из менее опасных, но тоже вполне больших неприятностей от мелких грызунов – это паразиты гельминты, клещи и блохи.

Заразу в основном можно подцепить при контакте с остатками жизнедеятельности грызунов – экскрементами и следами мочи. Чтобы обнаружить гнезда мышек, обращать внимание стоит на спальные места в доме, входы и выходы в дом, коммуникации, вентиляции (если есть), места водоснабжения, хранения запасов продуктов, места под крышей и чердаки.

ЧИСТИЛЬЩИКИ В ДЕЛЕ: ПРАВИЛА УБОРКИ

1. Надеваем одноразовый защитный комбинезон – каспер, который можно купить по интернету или на заправке. Хозяйственные перчатки и респиратор (промышленный, для легких пыльных работ).

2. Берем плотный мусорный мешок и проходимся по дому, разбирая постельные принадлежности и постельное белье, покрывала. Кладем в пакет и относим в место стирки. Стираем на длительном режиме с обычным порошком и при температуре 60 и выше градусов. После стирки белье нужно высушить и прогладить. Матрасы и подушки вывешиваем проветриться на солнце, если на них нет видимых повреждений от грызунов.

3. Если белье и постельные принадлежности, подушки и матрасы заметно повреждены грызунами, то их лучше утилизировать. Моча грызунов проникает довольно глубоко, а возбудители инфекции – живучие. Если жалко какой-то супер-матрас, то тогда придется раскошелиться на профессиональную обработку на дезинфекционной станции.

4. Разводим дезинфицирующее средство для борьбы с широким спектром микроорганизмов. Тут пандемия помогла, таких средств сейчас – больше тысячи наименований. Набираем в пульверизатор и обрабатываем каркас кровати (или диван), средства не жалеем, прыскаем вплоть до подтеков. Оставляем средство на поверхности на 30 минут или час (смотрите, что написано в инструкции).

5. Протираем раствором для мебели все шкафы и столики, не забываем про места, где открываются и закрываются двери.

6. Моем полы водой с концентратом для мытья полов (можно с содержанием хлора).

7. Проводим ревизию продуктов в доме. Если что-то из круп мыши погрызли, выбрасываем всю упаковку.

ЕСЛИ В ДОМЕ НАШЛИ ОСТАНКИ МЫШКИ

Берем останки только руками в перчатках и отправляем в бумажный пакет, затем сжигаем вместе с дачным садовым мусором. Место, где нашли мышиные останки, обильно моем дезинфицирующим средством.

ВАЖНО!

Пока убираем дом, не открываем двери и окна, не проветриваем, чтобы не допустить разнос пыли. Проветриваем дом хорошенько после того, как прошла влажная уборка и мы выждали полчаса – час, пока все высохло.

НА ЗАМЕТКУ

Домовая плесень и вредные грибки после зимы сразу не покажутся. Они любят тепло и влажность и, если уж в доме поселились, то проявят себя, когда создадутся для них подходящие условия. Грибки часто поражают строительные конструкции глубоко, многое зависит от того, из какого материала построен дом, какая впитывающая способность у материала и насколько глубоко грибок уже проник. Самостоятельно его извести получится вряд ли, предупреждает эксперт. Бывает, что, чтобы окончательно вывести домовую плесень и грибки хорошенько потрудиться приходится и профессионалам.

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