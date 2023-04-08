Медведев: Украина исчезнет, потому что никому не нужна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина прекратит существовать, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Как отметил политик, причиной этому станет то, что она никому не нужна. Он подробно объяснил, почему от Украины все откажутся

— Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна, — написал Медведев.

Затем зампред Совбеза пояснил, что постсоветская республика неинтересна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России. Первые двое помогают Киеву ради собственного политического пиара, в то время как граждане выступают против таких трат. Африка, Латинская Америка и Азия не станут брать под крыло Украину, так как предпочитают заботиться о собственных народах. России не нужна «лоскутная недоукраина», которой она стала в 1991 году, Москва в ходе спецоперации защищает только своих соотечественников, волей судьбы временно оказавшихся под властью Украины, которая их дискриминирует.

Завершил свой пост Дмитрий Медведев тем, что Незалежная «во главе с нацистской верхушкой» больше не нужна самим ее гражданам. Они хотят спокойной сытой жизни, и им уже неважно, в каком государстве им придется жить.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве рассматривают идею создания единого государства с Польшей.