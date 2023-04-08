The War Zone: Утечка данных Пентагона позволила российской разведке получить опасные для ВСУ документы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавняя утечка более сотни секретных документов Пентагона, посвящённых планам США и ВСУ в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многим другим темам, стала клондайком возможностей для российской разведки. Об этом пишет издание The War Zone.

Согласно статье, в которой подводятся промежуточные итоги полученного ущерба от утечки, разведчики из России смогут получить детальное представление о всех грядущих военных планах ВСУ.

При этом в издании проконсультировались с бывшими сотрудниками американской разведки, часто имевшими дело с такими документами, и те подтвердили подлинность слитых в соцсети данных.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пентагон начал детальное расследование инцидента, из-за которого по всему миру разлетелись секретные документы, посвящённые военным планам Киева, деятельности спецслужб и армии США, и многим другим авантюрам Запада.