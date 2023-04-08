Пасхальный марш против поставок оружия на Украину собрал в Берлине тысячи демонстрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине в преддверии католической Пасхи тысячи горожан вышли на улицы, чтобы пройти маршем в протест поставкам оружия Киеву. Жители Германии требуют прекратить усугублять эскалацию и вливать в Украину бесконечные миллиарды.

Проведение маршей перед Пасхой - своего рода традиция в Германии, которая объединяет около 120 городов. Каждый год тематика этих демонстраций разная - в 2023 темой стал конфликт на Украине и бездумная поддержка Западом Киева в ущерб интересам собственных граждан.

Известно, что 8 апреля 2023 года в Берлине на улицы вышли по меньшей мере три тысячи местных жителей. Люди идут маршем, неся флаги с изображениями голубя мира, и с надписями вроде «США и НАТО – прочь с Украины», «Дипломатия, а не оружие», «Прекратите бессмысленные санкции», и так далее. Также заметны и лозунги, призывающие Евросоюз выйти из-под контроля США.

Люди заявляют о необходимости сесть за стол переговоров, прекратить поставлять Киеву оружие и начать слушать Россию, которая просто обеспокоена продвижением НАТО к своим границам. Сообщается, что маршу пытались помешать проукраинские активисты, но их было мало, и перекричать митингующих им не удалось.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в марте в крупнейших городах Австралии прошли митинги в поддержку России.