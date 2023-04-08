Washington Post: Дефицит боеприпасов вынуждает ВСУ собирать неразорвавшиеся российские снаряды Фото: Александр КОЦ

Украинские войска испытывают серьёзнейший дефицит боеприпасов, так как большая часть их техники - советская, и снаряды для неё не поставляются Западом. Дошло до того, что ВСУ приходится собирать на поле боя неразорвавшиеся российские снаряды, о чём пишет газета The Washington Post.

Нехватка боеприпасов приводит к тому, что ВСУ не только вынуждены идти на рискованные вылазки в леса и на поля боестолкновений за неразорвавшимися снарядами, но и тщательно выбирать цели для обстрелов. Приоритетом из-за этого стала российская военная техника, а не скопления пехоты.

Сообщается, что ради насыщения ВСУ снарядами, США пытаются собирать боеприпасы для советской техники по всему миру, однако их транспортировка занимает многие месяцы, а некоторые страны и вовсе отказываются от сделки, не желая портить отношения с Россией. В результате Украине приходится полагаться на снаряды и технику, которые поставляют с Запада, вот только их у Киева гораздо меньше.

В качестве примера издание приводит артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины, который раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас - всего один-два.

Ранее KP.RU сообщил о том, что у ВСУ не хватает не только боеприпасов, но и расходных материалов для обслуживания техники, например, горюче-смазочных.