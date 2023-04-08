«Кара божья»: Один из захватчиков православного храма под Киевом сорвал крест с груди священника и умер Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Один из рейдеров, пытавшихся захватить храм канонической Украинской православной церкви под Киевом, внезапно почувствовал себя плохо и скончался прямо во время нападения на священнослужителя. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Известно, что атака на православный храм в селе Липовец Кагарлыкского района Киевской области обернулась гибелью одного из нападавших. Как рассказывают очевидцы, замглавы Кагарлыка Иван Семцов, вместе со старостой Липовцов, организовали это нападение.

Во время попытки захвата храма Семцов набросился на священника УПЦ и сорвал с его груди православный крест. Он бросил религиозный символ на землю, после чего самому рейдеру внезапно стало плохо, он также упал, а впоследствии - скончался.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на Украине происходит настоящая волна силовых захватов православных храмов, часто при поддержке киевских силовиков. Например, при помощи слезоточивого газа был захвачен храм в Ивано-Франковской области.