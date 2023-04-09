Коронация стала поводом для ссоры Карла III с Церковью Англии Фото: REUTERS

Намерение короля Великобритании Карла III провести многоконфессиональную церемонию может стать противоречием с каноническими правилами, поссорив в итоге его с Англиканской церковью. Об этом пишет The Mail on Sunday, отмечая, король поругался с лидерами церкви по вопросу о роли, которую могут получить иные конфессии в его коронации.

Как передает издание, ссылаясь на церковные источники, монарх заявил, что хочет провести «разностороннюю» церемонию, в том числе при участии нехристиан, что станет противоречием многовековым каноническим правом, запрещающим мусульманским, иудейским, индуистским, а также другим религиозным лидерам читать молитвы в ходе службы.

Обозреватель по делам религии Кэтрин Пепинстер сказала, что из-за этой ссоры публикацию приказа о коронации отложили, однако до церемонии остается всего четыре недели. При этом источники в Букингемском дворце отрицают наличие подобной задержки.

Отмечается, что такие споры возникли почти через 30 лет после того, как принц Чарльз сказал о своем намерении стать «Защитником веры», а не просто носить такой титул.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Карл III собирается провести более скромную церемонию коронации из-за кризиса с ростом стоимости жизни в Великобритании.