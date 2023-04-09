Российский десантник рассказал, что украинские военные «не выдерживают натиск» и часто сдаются в плен Фото: REUTERS

Десантник Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ястреб заявил, что украинские военные подготовлены хорошо, однако натиска штурмовых групп российских войск выдержать не могут, поэтом часть сдаются в плен или бросают позиции

«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдаётся», - приводит газета «Известия» слова российского военного.

Отмечается, что российским десантникам, которые во время специальной военной операции показали отвагу и мужество, были вручены государственные награды. Военных награждал заместитель командующего группировкой «Центр» Валерий Солодчук.

Напомним, ранее военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили 12 сослуживцев, которые намеревались сдаться в плен. Как сообщалось, все произошло на опорном пункте под Кременной.