В России созданы группы уничтожения западных танков в зоне спецоперации Фото: REUTERS

По указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова для борьбы с западными танками, поставленными на Украину, в российских войсках созданы специальные противотанковые группы. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ Евгений Арифулин.

«Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп», - сказал начальник ВС РФ в интервью телеканалу «Звезда»

Арифулин назвал создание таких групп большой государственной системной работой, отметив, что данный проект продвигается по задачам, поставленным высшим руководством. Как он уточнил, методические рекомендации и организовало методику выполнения разработало Главное управление боевой подготовки, а Центр боевой подготовки претворяет все это в жизнь.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны НАТО намерены направить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard, усомнившись при этом в том, что можно будет поставить больше.