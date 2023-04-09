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НовостиПолитика9 апреля 2023 7:39

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся украинских военных

РИА Новости: Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся украинских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся украинских военных

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР от оставшихся украинских военных

Фото: REUTERS

Росгвардия начала зачистку недавно освобожденных городов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) от остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы находимся в Донецкой Народной Республике, в одном из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов», - приводит РИА Новости слова командира группы подразделения Росгвардии с позывным Ставр, который заявил, что перед подразделениями Росгвардии была поставлена «задача на проведение специальных адресных мероприятий».

Командир группы рассказал, что российские бойцы нашли два схрона с большим числом снарядов, а также мин и оружия. По его словам, все эти найденные боеприпасы будут уничтожены, поскольку они могли быть ранее испорчены.

Напомним, в минувшую среду, 5 апреля, Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России сорвали контратаку украинских войск в районе Северска в ДНР.