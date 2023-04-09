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НовостиВ мире9 апреля 2023 9:11

Bild am Sonntag: Зеленский в мае 2023 года собирается посетить ФРГ впервые с начала кризиса

Президент Украины намерен посетить церемонию награждения в немецком Ахене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Bild am Sonntag: Зеленский в мае 2023 года собирается посетить ФРГ впервые с начала кризиса

Bild am Sonntag: Зеленский в мае 2023 года собирается посетить ФРГ впервые с начала кризиса

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в мае этого года намерен лично посетить ФРГ впервые с начала проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.

Как передает издание, украинский лидер собирается посетить церемонию в немецком Ахене, в ходе которой его наградят премией Карла Великого, что ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы. По данным газеты, которая ссылается на немецкие правительственные круги, речь на церемонии собирается произнести канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом не исключается, что украинский президент выступит на церемонии по видеосвязи.

Напомним, в минувшую среду, 5 апреля, Зеленский посетил Варшаву, где заявил, что в скором времени между Украиной и Польшей будут стерты все границы, как экономические, так политические и исторические.