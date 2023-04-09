Немцы назвали нелепой и позорной идею поездки Зеленского в ФРГ за премией Карла Великого Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Bild в соцсетях раскритиковали идею награждения президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, для получения которой украинский лидер может в мае 2023 год поехать в немецкий Аахен.

Ранее немецкая газета сообщила, что в мае 2023 года Зеленский собирается посетить ФРГ впервые с начала специальной военной операции, а посетит он церемонию награждения в немецком Ахене, где его наградят премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Комментаторы заявили, такая поездка украинского президента носит рекламный характер, а саму идею назвали нелепой и позорной.

«Диктатор отправился за милостыней», - заявил один из читателей.

«Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара"?!"», - поинтересовался еще один.

«Много ли денег дадут в Аахене?» - спросил другой.

Еще один комментатор отметил, что премия Карла Великого должна вручаться великим европейцам, а «уж точно не ультранационалистам, которые управляют диктатурой». «Это становится все более нелепым и позорным», - заявил он.

«Он приходит только для того, чтобы попрошайничать», - добавил другой читатель, отметив, что Зеленский «должен сидеть дома».