Разведчик Матвийчук заявил, что Украина ждет десятки тысяч бойцов, мобилизованных в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рассчитывает на мобилизацию в западных странах для дальнейшего наступления, которое готовят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал участник конфликта в Афганистане, полковник спецназа в отставке, разведчик Анатолий Матвийчук.

«Парадокс», по его словам, что заключается в том, что на данный момент на Украине «в дефиците не танки, не пушки, а сами украинцы». «Они разбежались», - заявил он в разговоре с URA.RU, сообщив о готовности Польши послать на помощь Украине 20 тысяч солдат.

Матвийчук заявил, что сейчас Украина готовит указ, по которому «будут забирать всех: больных, хромых, всех, кто имеет отсрочки или какие отводы от службы в армии», а «заключенных они уже призвали».

Как отметил военный эксперт, на данный момент Киев «рассчитывает на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Польше, Европе, Англии, Франции», а также «на призыв резервистов из союзных стран, наемников».

Разведчик также отметил, что российские войска «перемалывают» всю украинскую технику, в результате чего «даже штурмовые бригады не вооружены до штата военного времени».

Напомним, накануне десантник Вооруженных сил (ВС) России заявил, что украинские военные «не выдерживают натиск» и часто сдаются в плен, а также сбегают.