Российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 9 апреля, заявило, что российские войска уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения действий группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе», - сказано в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, сообщается, что в Запорожской области, а также Донецкой Народной Республики (ДНР) были уничтожены украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Напомним, 30 марта этого года Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении российскими войсками склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области, а также хранилища топлива ВСУ.

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