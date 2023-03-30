Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и хранилища топлива ВСУ

Бойцы ВС РФ продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине заявило об уничтожении российскими силами склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области. Также в сводке сообщили, что в Запорожской области было уничтожено хранилище топлива ВСУ.

Всего за прошедшие сутки ВС России поразили 93 артиллерийских подразделения, а также нанесли удар по технике и скоплениям бойцов украинской армии в 107 районах. Отдельно в сводке отмечено уничтожение вертолета Ми-8, перехват ракеты “Гром-2” и трех реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также за сутки были сбиты два украинских беспилотника.

На Донецком направлении в результате действий “Южной” группировки ВС РФ противник потерял более 340 бойцов. Как рассказывал ранее сайт KP.RU, потери ВСУ в последнее время доходят до 880 бойцов за сутки. Издание Washington Post, ссылаясь на неизвестного чиновника Германии, заявило о потерях Киева до 120 тысяч человек.

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