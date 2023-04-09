Песков заявил, что Минские соглашения были для Запада «игрой в наперстки» с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» прокомментировал Минские соглашения, которые он назвал «игрой в наперстки» с Москвой.

«Да, с Минскими соглашениями - это была игра с нами в наперстки», - сказал представитель Кремля.

Как заявил Песков, российскую сторону обманывали, что в итоге «усугубило ситуацию», а также «сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию».

Напомним, ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд признался, что Минские соглашения на самом деле были заключены западными странами Запада для того, чтобы дать Киеву время нарастить военный потенциал, а также были необходимы, чтобы остановить проект газопровода «Северный поток - 2» на стадии строительства. По его словам, западные компании должны были уйти из России гораздо раньше.

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