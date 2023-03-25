Экс-президент Франции Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минские соглашения на самом деле были заключены странами Запада с целью дать Украине время нарастить военный потенциал, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь», – сказал политик в интервью Frankfurter Allgtmtine Zeitung.

По словам Олланда, Минские соглашения также были нужны для остановки проекта газопровода «Северный поток – 2» на стадии строительства. При этом западные компании должны были уйти из России гораздо раньше, заявил экс-президент Франции.

Напомним, ранее Олланд говорил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. Он отметил, что украинская армия «стала лучше обучена и оснащена, и это заслуга Минских соглашений.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел выполнять Минские соглашения.