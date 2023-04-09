Песков считает, что монополия на мировые СМИ принадлежит англосаксам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Англосаксам принадлежит монополия на мировые средства массовой информации, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит до сих пор англосаксам. То есть, американцам и британцам, потому что самые мощные мировые СМИ – это все-таки английские и американские», – заявил он эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил пресс-секретарь президента России, даже скромные попытки телеканала RT вызывают «обостренную аллергию» со стороны США и Великобритании, поскольку рассматриваются ими как посягательство на их монополию в сфере СМИ.

Напомним, ранее власти Эстонии приняли решение заблокировать доступ к десяткам российских доменов, связанных с телеканалами из РФ. Всего запрет коснулся 53 доменов, при том что 50 телеканалов и 80 сайтов из России в Эстонии уже запрещены.

Ранее KP.RU сообщал о том, что еще в 2022 году в Эстонии и Финляндии начали бороться с «Комсомолкой», запрещая продавать ее печатные издания.