Зеленский проговорился о будущем Украины в ходе визита в Варшаву Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву случайно раскрыл планы Киева по формированию антироссийского альянса с Польшей и Литвой после завершения боевых действий. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

В интервью изданию «Страна.ua» он рассказал, что в кулуарах украинской политики обсуждаются сценарии расширения функций Люблинского треугольника, в который входят Киева, Варшава и Вильнюс. Они предполагают, что если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, то будет образован новый антироссийский альянс, к которому примкнут Латвия, Эстония и Молдавия, уточнил политолог.

По словам Бортника, расширение сотрудничества Киева и Варшавы отвечает общественному мнению обеих сторон. Разговоры о создании новой Речи Посполитой на этом фоне не выглядит удивительным, а заявление Зеленского о ликвидации границ между Украиной и Польшей в будущем только обостряет ситуацию, добавил эксперт.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областях, уточнил он.