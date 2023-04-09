Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков» Фото: Александр КОЦ

ВС России поразили командный пункт группировки Вооруженных сил Украины «Харьков», заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков», – рассказал он в ходе брифинга.

Российскими войсками были также уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области и Донецкой народной республике, сообщил генерал-лейтенант. По его словам, за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 127 районах.

Как писал сайт KP.RU, в воскресенье, 9 апреля, Минобороны РФ заявило, что российские войска уничтожили в Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе.

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