Состояние Илона Маска сократилось за неделю на 14,5 миллиарда долларов

Илон Маск потреял за неделю на 14,5 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов на фоне опасений инвесторов по поводу прибыльности акций производителя электрокаров.

Как пишет Forbes, за прошедшую неделю ценные бумаги Tesla потеряли в цене 10,8% после того, как вышел квартальный отчет компании. В нем говорится, что в 2023 году количество электрокаров на складах достигло пика, что стало нетипичной ситуацией для производителя, у которого ранее был высокий спрос на машины.

В настоящее время состояние Маска составляет 187,9 миллиарда долларов. Несмотря на потерю 14,5 миллиарда долларов, он по-прежнему является самым богатым предпринимателем в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. Его возглавил француз Бернар Арно, владелец группы LVMH (Louis Vuitton -Moеt Hennessy) и свекор российской супермодели Натальи Водяновой.