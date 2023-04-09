Washington Post: Глава Пентагона приказал пилотам ВВС США не подлетать близко к Крыму

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин мог приказать пилотам Военно-воздушных сил не подлетать близко к Крыму, следует из секретных документов Пентагона и американской разведки, оказавшихся в Сети.

Как пишет The Washington Post, на одном из документов была нанесена карта Черного моря с обозначением районов, в которых могут летать разведывательные аппараты США. Дополнительно была изображена линия в 80,4 километрах от Крыма с пометкой SECDEF Directed Standoff. По информации газеты, это указывает на то, что глава Пентагона «приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова».

Кроме того, в другом документе говорится о разведывательных полетах самолетов Франции и Великобритании и американских беспилотников, в том числе упавшем в Черное море MQ-9 Reaper. В нем также рассказывается о реакции России на полеты американских, британских и французских ВВС вблизи границ РФ.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США. Причиной падения американского беспилотника стало резкое маневрирование, сообщило Министерство обороны России.