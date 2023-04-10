Генерал-лейтенант Демин рассказал об уничтожении более 100 «Байрактаров» с начала СВО

Российские средства ПВО уничтожили более 100 беспилотников "Байрактар" с начала СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более сотни турецких БПЛА «Байрактар» унитожили российские войска ПВО с начала специальной военной операции. Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью изданию ВС РФ «Красная Звезда». Полностью интервью доступно здесь.

Замглавкома подчеркнул, что борьба с «Байрактарами» ведется такими же способами, которые могут применяться к американским БПЛА.

«Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими «Байрактарами-ТБ» по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине «Байрактаров» за весь период СВО», - сказал Демин.

Напомним, 9 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны 2023. История и традиции праздника здесь на KP.RU.

Ранее в Минобороны России продемонстрировали кадры, как средства ПВО в ходе проведения спецоперации ежедневно отражают воздушные атаки противника, использующего беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, на освобожденные и приграничные населенные пункты.