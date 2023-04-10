Reuters: размещенные в сети секретные документы Пентагона и разведслужб США могут быть подделкой

В США предположили, что обнародованные секретные документы Пентагона и разведывательной службы могут оказаться фальшивкой. Фото: REUTERS

Скандальные секретные документы Пентагона и разведывательных служб США, размещенные в сети, могут быть сфальсифицированы. Об этом в воскресенье 9 апреля пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

Также агентство допускает, что большинство документов содержат неактуальную информацию, так как были подготовлены еще зимой.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом.

Напомним, США и Украине предрекли серьезные проблемы из-за утечки секретных документов. По данным СМИ, утечка документов США раскрыла в числе прочего планы ВСУ о переброске подразделений в Артемовск.

Также сообщалось, что из обнародованных документов следует, что Соединенные Штаты прослушивали разговоры как минимум двоих высокопоставленных чиновников Южной Кореи.