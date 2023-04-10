CNN: Украина поменяла некоторые военные планы из-за утечки секретных документов Фото: REUTERS

Анонимный источник, близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского, рассказал CNN, что Киев изменил «некоторые планы» после утечки секретных документов. Подробности не раскрывают.

— Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации, — заявил неназванный источник.

Масштабы изменений, а также какая-то конкретная информация об этом остались неизвестны.

Напомним, в четверг, 7 апреля, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Новая порция сведений появилась на следующий день. Всего сообщалось о свыше 100 документов, оказавшихся в свободном доступе.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации американского президента писало, что сведения в них могут быть устаревшими, а сами документы — сфальсифицированными. Тем не менее, в Пентагоне обеспокоены случившейся утечкой.