Читатели Figaro высмеяли слова президента Франции Макрона об автономии Европы Фото: REUTERS

Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова президента Эммануэля Макрона о Европе и «стратегической автономии». Французы напомнили своему лидеру, что они зависят от мнения ФРГ, которая слушается США.

Ранее Макрон в интервью призвал к большей независимости Европы. Он отметил, что странам ЕС не нужно втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня, им следует думать о своих интересах и не подстраиваться под «американский ритм».

Французы отметили, что их лидер пытается выдать желаемое за действительное и напомнили, что за весь срок на президентском посту он не смог склонить ни одного главу стран Евросоюза на свою сторону. К тому же Макрон и сам только говорит о независимости, но действиями никак не подтверждает свою позицию.

Ему язвительно напомнили, что Германия управляет Европой, в том числе и Францией, а за ФРГ стоят США, которые диктуют свои условия.

— Именно Германия управляет Европой, а Германия является вассалом США. Восточноевропейские страны следуют за США. Макрон должен посвятить себя Франции и забыть о своей европейской мечте и своих утопиях в общей обороне. Как можно быть таким ограниченным и отрицать реальность? — написал один из пользователей.

Ранее другие слова Макрона прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что французский президент раскритиковал всю внешнюю политику США, заявив о недопустимости размещения ядерного оружия на территории другой страны.