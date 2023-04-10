В Госдуме предложили снять блокировку с Twitter в России Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Антон Горелкин высказался за снятие блокировки с Twitter. Он пояснил, что соцсеть нацелена на нейтралитет, это видно из действий руководства. Так, на днях Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств.

В апреле 2022 года Twitter заявил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством. Спустя год редполитика соцсети сильно изменилась благодаря старания купившего ее Илона Маска.

— Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов – тем более, что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства, — высказался Горелкин.

Он добавил, что Twitter может стать удобной площадкой для трансляции миру позиции РФ.

Напомним, что доступ к соцсети в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.

Ранее Илон Маск отказался удалять пост Дмитрий Медведева о вероятном исчезновении Украины в будущем. Миллиардер призвал пользователей принимать решения самостоятельно и отметил, что все новости в той или иной мере можно назвать пропагандой.