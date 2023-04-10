“Гонят в мясорубку”. Пушилин заявил, что ВСУ при удержании Артемовска не жалеют ни город, ни своих бойцов

Пушилин посетил Артемовск и рассказал о методах ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск и рассказал о том, как украинская армия пытается отстоять город.

"Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск", – сказал Пушилин в видеосообщении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ не жалеют ни город, ни своих бойцов при удержании Артемовска.

“Гонят в мясорубку”, – заявил Пушилин, отметив, что российские силы продолжают постепенно освобождать город. Также Пушилин пообещал выложить более подробное видео о ходе боев в Артемовске позже у себя на канале.

Напомним, Артемовск является как политически, так и стратегически очень важным городом для Украины. Президент Зеленский ранее заявлял, что взятие российскими силами Артемовска развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может подтолкнуть как Западных союзников, так и граждан самой Украины к поиску компромиссов с Россией.