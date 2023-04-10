Сенатор Бондарев заявил, что планируемое Киевом контрнаступление обречено на провал

Виктор Бондарев считает, что контрнаступление, которое готовится в Киеве, обречено на провал. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что контрнаступление, которое готовится в Киеве, обречено на провал, так как силы ВСУ истощены.

Глава оборонного комитета написал, что есть информация о том, что украинские ресурсы противовоздушной обороны среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая. Кроме того, Киев испытывает трудности с артиллерийскими запасами. Несмотря на это, по его словам, Киев продолжает распространять не соответствующие действительности данные о том, что украинская армия полностью укомплектована и находится в боевой готовности, а территория страны находится под надежной защитой. В то же время, как заявляет Бондарев, Киев продолжает просить у стран НАТО оружие и военную технику.

В связи с этим сенатор считает, что контрнаступление, которое в настоящее время готовится Украиной, обречено на провал. Самым правильным выходом из сложившейся ситуации, по мнению Бондарева, будет скорейшее инициирование Киевом переговорного процесса.

Сенатор добавляет, что, когда небо над Украиной станет «полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения», и большинство украинцев это поддержат.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели начнется контрнаступление Украины и оно будет поддержано Вашингтоном.

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила о серьезнейшем дефиците боеприпасов, которые испытывают ВСУ. Дело в том, что большинство техники, которую используют украинские войска, является советской, и снаряды для нее поставляются странами Запада.