Рогов назвал "маловероятным" наступление ВСУ в ближайшее время из-за дождей

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ожидаемое в Запорожской области контрнаступление украинской армии маловероятно из-за погоды. По его словам, в регионе ожидаются дожди и техника может увязнуть в грязи.

“Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно - просто увязнешь в грязи”, – заявил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Также Рогов отметил, что линия соприкосновения почти никак не изменилась за прошедшую неделю. По его словам, украинская армия продолжает формирование ударных группировок, а российские силы готовятся к отражению атаки.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказывал, что наступление украинской армии из Запорожья на Мелитополь является одним из наиболее выгодных для Киева вариантов “на бумаге”. Однако, по его словам, несколько “разведок боем” ВСУ на данном направлении подтвердили не только готовность российских сил к отражению любых атак противника, но и высокий моральный дух и “боевой азарт” бойцов ВС РФ.