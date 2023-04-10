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НовостиПолитика10 апреля 2023 10:24

Песков не исключил, что США следят за Зеленским, как и за лидерами других стран

Представитель Кремля прокомментировал публикацию о слежке американцев за украинским президентом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков не исключил, что США следят за Зеленским, как и за лидерами других стран

Песков не исключил, что США следят за Зеленским, как и за лидерами других стран

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в Пентагоне могли следить за президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран, добавив также, что в первую очередь это лидеры европейских стран.

«То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать», - заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение о том, что за украинским президентом якобы велась слежка со стороны американских спецслужб.

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что американские спецслужбы шпионили за украинским президентом, указав на один из попавших в свободный доступ секретных документов Пентагона. Отмечалось, что чиновники из Украины сильно разочарованы утечкой данных документов.