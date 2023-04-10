Песков не исключил, что США следят за Зеленским, как и за лидерами других стран Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в Пентагоне могли следить за президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Вашингтон давно следит за лидерами других стран, добавив также, что в первую очередь это лидеры европейских стран.

«То, что Соединенные Штаты за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало... Поэтому этого нельзя исключать», - заявил представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение о том, что за украинским президентом якобы велась слежка со стороны американских спецслужб.

Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что американские спецслужбы шпионили за украинским президентом, указав на один из попавших в свободный доступ секретных документов Пентагона. Отмечалось, что чиновники из Украины сильно разочарованы утечкой данных документов.