Спецслужбы США шпионили за Зеленским

Более 100 секретных документов Пентагона попали в общий доступ в апреле 2023 года Фото: EAST NEWS

Телеканал CNN заявил, что спецслужбы США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует один из попавших в свободный доступ секретных документов Пентагона.

“Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским”, – говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что приближенные к украинскому президенту не удивлены данному факту и называют это “ожидаемым”. При этом, украинские чиновники сильно разочарованы утечкой документов Пентагона.

Напомним, Украина, в связи с утечкой секретных документов Пентагона, уже поменяла некоторые военные планы. Издание New York Times считает, что, из-за данной утечки, украинской армии могут ограничить доступ к данным военной разведки Пентагона, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов.

Издание The War Zone считает, что данные секретные документы о планах Пентагона и украинской армии в зоне спецоперации открывают огромные возможности для российской разведки.