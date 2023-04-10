Украинцы напуганы темпом и "агрессией" мобилизации на Украине Фото: REUTERS

Издание Washington Post заявило о панике среди граждан Украины из-за темпов и “агрессии” мобилизации в ряды ВСУ. По сообщению издания, множество украинцев чувствуют себя неготовыми к службе или просто не желают служить.

“Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы, - или записаться добровольно - сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить”, – сообщает издание. По их данным, украинской армии срочно нужно пополнение из-за больших потерь в ходе конфликта.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно пообщался с пленными бойцами украинской армии, которые рассказали ему о “мобилизационном безлимите” Украины и об отсутствии морального духа среди бойцов ВСУ.

Телеканал Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса также подтвердил, что Киев для проведения весеннего контрнаступления готов к проведению самой масштабной мобилизации с начала конфликта на Украине.