WSJ: у Украины к маю 2023 года кончатся ракеты для ПВО и без прикрытия будут 40 критических объектов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев уже к 13 апреля текущего года может остаться без ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», а к 3 мая этого года не останется и ракет для комплексов С-300, что оставит без прикрытия систем противовоздушной обороны (ПВО) около 40 критических объектов. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на утекшие секретные документы Пентагона.

«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для "Бук" к 13 апреля, а ракет для С-300 - к 3 мая при нынешних темпах потребления», - передает издание.

Издание, ссылаясь на другие документы Пентагона от 28 февраля 2023 года, сообщает, что на фоне отсутствия боеприпасов для ЗРК, ряд критически важной инфраструктуры будет без прикрытия. Уточняется, что речь идет об инфраструктуре за пределами Киевской области, а также двух других областей на юго-западе страны.

«Количество незащищенных критически важных объектов вырастет с шести до более чем 40», - передает издание.

Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а "Буки" выпускали около 69 ракет в месяц.

Напомним, накануне российский разведчик заявил, что Вооруженные силы (ВС) России «перемалывают» всю украинскую технику, а также отметил, что на данный момент на Украине «в дефиците не танки, не пушки, а сами украинцы».