Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Композитор и певец Игорь Николаев принял решение подать заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Об этом сообщили в Роспатенте.

«Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в ведомстве.

Соответствующие классы включают в себя производство кофе, чая, молочных, пива, мясных продуктов, компотов, минеральной воды, а также шоколада и мороженого.

Отмечается, что в перечисленные классы также входят услуги обучения и профессиональной подготовки, а также услуги, которые направлены на «увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях».

Напомним, в конце января этого года в СМИ появилось сообщение о том, что композитора положили в отделение интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, а также сообщалось, что у него случился обширный инфаркт, но позже он опроверг эту информацию.