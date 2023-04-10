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НовостиЗвезды10 апреля 2023 12:14

Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Роспатент подтвердил получение заявки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Композитор и певец Игорь Николаев принял решение подать заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Об этом сообщили в Роспатенте.

«Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в ведомстве.

Соответствующие классы включают в себя производство кофе, чая, молочных, пива, мясных продуктов, компотов, минеральной воды, а также шоколада и мороженого.

Отмечается, что в перечисленные классы также входят услуги обучения и профессиональной подготовки, а также услуги, которые направлены на «увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях».

Напомним, в конце января этого года в СМИ появилось сообщение о том, что композитора положили в отделение интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, а также сообщалось, что у него случился обширный инфаркт, но позже он опроверг эту информацию.