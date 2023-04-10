Минобороны РФ заявило о возвращении 106 российских военных из украинского плена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе переговоров в понедельник, 10 апреля, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 106 российских военнослужащих. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, отметив, что этим военным в плену грозила смертельная опасность.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказано в заявлении российского военного ведомстве.

Как отмечается, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации, а в российской столице они пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - добавили в министерстве.

Напомним, в начале марта этого года Минобороны РФ сообщал о том, что Россия смогла вернуть 90 военнопленных, также отметив, что в плену нашим военным угрожала смертельная опасность.

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