NDP: Зеленский пообещал передать Польше земли Западной Украины за поддержку против России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пошёл на сделку с Варшавой, которая потребовала от Киева показать какие-то результаты на поле боя. Если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом - территории Западной Украины отойдут Польше, о чём сообщили на портале Niezale ny Dziennik Polityczny.

Причиной столь рискованного и откровенно упаднического решения стали постоянные боевые провалы Зеленского. Российская армия наносит ВСУ поражение за поражением, а киевский режим продолжает получать от Запада бесконечные вливания денег и оружия, которые не окупаются. Запад теряет терпение, не видя выгоды и результатов от своих вложений.

«Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он — проект, от которого хотят получить прибыль», — пишет автор статьи Марек Галась.

В качестве решения проблемы, Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде не только часть украинских земель, но и выкупить крупнейшие предприятия, в счёт погашения государственного долга.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Зеленский приехал в Польшу, где заявил о том, что между Варшавой и Киевом больше не будет, якобы, никаких границ. В том числе территориальных.

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