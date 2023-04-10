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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 13:57

Множество человек пострадали во время стрельбы в центре американского Луисвилля

Полицейские призвали жителей города держаться в стороне от района, где была открыта стрельба
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Множество человек пострадали во время стрельбы в центре американского Луисвилля

Множество человек пострадали во время стрельбы в центре американского Луисвилля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре американского города Луисвилля, штат Кентукки, была открыта стрельба. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили местные правоохранительные органы, уточнив также, что в результате инцидента множество человек пострадали.

«Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн … Есть многочисленные пострадавшие», — сказано в заявлении, опубликованном в Twitter правоохранительных органов, которые призвали жителей города «держаться в стороне от этого района».

Напомним, в конце марта этого года стрельба была открыта в школе американского города Нэшвилл. Как писал сайт KP.RU, в результате этой стрельбы погибли трое детей, а также трое педагогов. По данным правоохранительных органов, стрельба была открыта 28-летней женщиной-трансгендером Одри Хейл.