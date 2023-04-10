Рогов усомнился в возможности наступления ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил сомнение по поводу возможного наступления украинских войск в Запорожской области в ближайшее время.

В эфире радио «Комсомольская правда» Рогов отметил, что наступать сложнее, чем обороняться. «Здесь сроки поджимают. Не только Блинкен требует наступления, но даже Эстония проснулась и требует наступления. Похоже, подгорает очень сильно», — сказал Рогов.

Показательным является визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, который, по мнению Рогова, ездил туда именно для того, чтобы получить гарантии для «личного отступления».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что в странах Европы появляется все больше тех, кто хочет встать на защиту России. Рогов добавил, что, чем дольше длится украинский конфликт, тем быстрее у режима Киева заканчиваются возможности, что «прекрасно» осознают в США и Великобритании, поэтому требуют от Зеленского результатов.

«Все понимают, что они проиграют, но хотят это сделать максимальной для русского народа ценой. И это реализуется по форме «русские рубят русских», — заявил Рогов.

Он также объяснил, что продвижение войск зависит от погоды. По его словам, в настоящее время в Запорожской области начинается сезон кратковременных дождей. «У нас не будет расколесицы, распутицы. Тем не менее, думаю, в ближайшие несколько дней проселочные дороги не совсем будут пригодны для перенесения больших объемов техники», — пояснил глава движения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце марта 2023 года российские войска сорвали наступление ВСУ в районе города Орехов Запорожской области. Как уточнял тогда Рогов, Вооруженные силы РФ нанесли превентивный массированный удар по позициям противника, поразив 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ.