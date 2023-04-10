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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:59

На юбилее Винокура случилось ЧП во время творческого подарка от его дочери

Современный танец от балерины Анастасии Винокур чуть не испортила небольшая неприятность
Мила ГЕНЬ
На юбилее Винокура случилось ЧП во время творческого подарка от его дочери

На юбилее Винокура случилось ЧП во время творческого подарка от его дочери

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На 75-летие юмориста Владимира Винокура собрались многие звездные друзья и, конечно же, его семья. Дочь Анастасия решила порадовать отца творческим подарком. Для номера балерина выбрала номер в жанре современного танца. На репетиции у нее было всего три дня, призналась девушка. Во время выступления произошло ЧП, от которого не застрахованы даже опытные танцоры. О случившемся рассказал сайт mk.ru.

Наряд Анастасия Винокур дополнила заплетенной косой, что в итоге и стало роковой ошибкой. Во время танца прическа зацепилась за рукав костюма. Девушка закончила номер, однако концовка оказалась скомканной.

После выступления на помощь дочери бросился сам именинник, а когда и у него не получилось распутать косу, Анастасия убежала искать помощь. В это время Владимир Винокур начал шутить, чем загладил неприятный момент.

— У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно, — сказал юморист.

Прическу Анастасии распутали и она повторила свой танец, на этот раз удачно.

Ранее KP.RU рассказывал, как Владимир Винокур и другие звездные именинники отпраздновали прошедшие дни рождения.