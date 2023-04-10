На юбилее Винокура случилось ЧП во время творческого подарка от его дочери Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На 75-летие юмориста Владимира Винокура собрались многие звездные друзья и, конечно же, его семья. Дочь Анастасия решила порадовать отца творческим подарком. Для номера балерина выбрала номер в жанре современного танца. На репетиции у нее было всего три дня, призналась девушка. Во время выступления произошло ЧП, от которого не застрахованы даже опытные танцоры. О случившемся рассказал сайт mk.ru.

Наряд Анастасия Винокур дополнила заплетенной косой, что в итоге и стало роковой ошибкой. Во время танца прическа зацепилась за рукав костюма. Девушка закончила номер, однако концовка оказалась скомканной.

После выступления на помощь дочери бросился сам именинник, а когда и у него не получилось распутать косу, Анастасия убежала искать помощь. В это время Владимир Винокур начал шутить, чем загладил неприятный момент.

— У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно, — сказал юморист.

Прическу Анастасии распутали и она повторила свой танец, на этот раз удачно.

Ранее KP.RU рассказывал, как Владимир Винокур и другие звездные именинники отпраздновали прошедшие дни рождения.