Глава Минпросвещения РФ заявил, что новый учебник истории раскроет все причины начала спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый учебник истории для старших классов школ, который на данный момент разрабатывает Министерство просвещения, раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что уже с 1 сентября этого года с ним смогут работать ученики 10-11 классов.

Кравцов рассказал, что накануне прочитал материал учебника, который был связан со Сталинградской битве. «Просто до мурашек - и о полководцах, о наших военных подвигах», — отметил министр в интервью «Российской газете».

«Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать … Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — отметил глава ведомства.

Напомним, в конце января этого года в Министерстве просвещения РФ заявили, что учебник истории, в котором будет отражена тема специальной военной операции России на Украине, массово начнет использоваться уже с 2024-2025 года, а в этом году он пройдет апробацию.