Депутат Картаполов: Уклонистам от призыва могут запретить выезжать из страны и заключать сделки

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В Государственную думу РФ будет введен проект закона о совершенствовании воинского учета. Об этом сообщил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, заявив, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

«На тех, кто уклоняется, будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат», — заявил глава комитета.

Картаполов отметил, что в случае, если призывник этого не сделает, то ему будет направлено цифровое уведомление с подписью главы комиссариата, где будет говориться о запрете на выезд из России. «Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее», — добавил он.

Напомним, в конце марта этого года начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, военнослужащие по призыву не будут отправлены в зону проведения спецоперации, уточнив, что для решения поставленных там задач достаточно контрактников и мобилизованных.