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НовостиПолитика10 апреля 2023 16:28

Глава комитета по обороне Картаполов: Повестки из военкоматов предлагается дублировать электронными оповещениями

Депутат Картаполов заявил, что повестки из военкоматов будут дублироваться электронными оповещениями
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Картаполов заявил, что повестки из военкоматов будут дублироваться электронными оповещениями

Депутат Картаполов заявил, что повестки из военкоматов будут дублироваться электронными оповещениями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в понедельник, 10 апреля, сообщил, что в Государственную думу РФ будет внесен проект закона о совершенствовании воинского учета, в том числе электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу.

Картаполов уточнил, что для исключения возможности записи в уклонисты граждан, проживающих не по месту своей регистрации, при необходимости повестки могут дублироваться электронными оповещениями.

«Предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — заявил глава комитета, уточнив, что военнообязанный может получить электронные повестки через личный кабинет или через портал госуслуг или же в многофункциональных центрах.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта этого года начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все призывники, призванные в ряды российских войск весной этого года, будут своевременно уволены и отправлены домой, а также отметил, что на данный момент завершаются мероприятия первоначальной постановки на воинский учет.