Глава комитета по обороне Картаполов: Повестки из военкоматов предлагается дублировать электронными оповещениями

Депутат Картаполов заявил, что повестки из военкоматов будут дублироваться электронными оповещениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в понедельник, 10 апреля, сообщил, что в Государственную думу РФ будет внесен проект закона о совершенствовании воинского учета, в том числе электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу.

Картаполов уточнил, что для исключения возможности записи в уклонисты граждан, проживающих не по месту своей регистрации, при необходимости повестки могут дублироваться электронными оповещениями.

«Предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — заявил глава комитета, уточнив, что военнообязанный может получить электронные повестки через личный кабинет или через портал госуслуг или же в многофункциональных центрах.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта этого года начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все призывники, призванные в ряды российских войск весной этого года, будут своевременно уволены и отправлены домой, а также отметил, что на данный момент завершаются мероприятия первоначальной постановки на воинский учет.