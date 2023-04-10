Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о совершенствовании воинского учёта в России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил о том, что 11 апреля 2023 года будут рассмотрены поправки о Едином реестре военнослужащих, которые позволят упорядочить и усовершенствовать систему воинского учёта в России.

Самое главное усовершенствование в сфере воинского учёта России – цифровизация. Поправки в закон предполагают внедрение Единого реестра военнообязанных, который создадут на основе защищённого государственного информационного ресурса. Здесь в автоматическом режиме будет формироваться перечень граждан, годных к военной службе.

Как подчёркивает Картаполов, это позволит не только сократить количество очных посещений военкоматов, но и значительно облегчит их работу, так как уточнение всех данных воинского учёта можно будет осуществлять дистанционно, без вызова граждан.

Это же нововведение сделает весь воинский учёт в России гораздо прозрачнее и эффективнее, а также позволит минимизировать число ошибок и недочётов во время использования данных в целях военной службы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 30 марта 2023 года в России начался весенний призыв в армию. Повестки гражданам будут вручать с 1 апреля по 15 июля.