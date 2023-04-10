Бельгия заработала 625 млн евро за счет замороженных активов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Бельгии заявило, что в прошлом году королевство получило дополнительно 625 млн евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов на 250 млрд евро, в том числе, размещенных на площадке Euroclear, что зарегистрирована в королевстве. Об этом пишет газета Soir.

«В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов - 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России», - передает издание.

Отмечается, что в Бельгии заморожены 250,6 млрд евро российских активов, которые размещены через международный депозитарий Euroclear. Как уточняется, данные средства были реинвестированы Euroclear, после чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, обложенную налогом по повышенной ставке.

Soir заявляет, что в текущем году Бельгия также получит доход от данных активов, однако он будет ниже, чем в прошлом году.

Ранее глава казначейства Бельгии Александер Де Гест заявил, что в числе замороженных в стране российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции, а 58,7 млрд евро на активы. При этом он отметил, что передача замороженных российских активов невозможна, поскольку для этого потребуется изменение законов путем принятия «отдельных европейских норм».

Напомним, ранее Bloomberg заявил, что Евросоюз не может найти и заморозить большую часть российских активов. Отмечалось, что под санкции попали только 21 млрд евро, однако оцениваемая стоимость всех инвестиционных средств российских граждан составляет примерно 136 млрд евро.