Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России Фото: REUTERS

Роскомнадзор пока что не видит никаких оснований для разблокировки доступа к зарубежной соцсети Twitter, так как руководство платформы всё ещё не удалило порядка 1,3 тыс. запрещённых на территории РФ материалов. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на ведомство.

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», - заявили в РКН.

В ведомстве уточнили, что у российских пользователей нет недостатка в способах получения информации и общении посредством интернета, а в Twitter до сих пор сохраняются запрещённые материалы, такие как детская порнография, пропаганда суицида и употребления наркотиков, призывы к участию в массовых беспорядках и фейки о российской армии.

«В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Госдуме России предложили снять ограничения с Twitter, так как эта площадка может стать удобной платформой для транслирования российской позиции в мир.