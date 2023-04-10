Киев жертвует неподготовленными бойцами в Артёмовске ради вывода личного состава из города Фото: Александр КОЦ

Киевский режим продолжает демонстрировать циничность и жестокость по отношению к собственным солдатам, кидая в Артёмовск совершенно неподготовленных солдат, ради того чтобы вывести из города оставшиеся основные силы. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на одного из бойцов штурмотрядов России.

Как рассказывает боец, Киев подвозит в Артёмовск новых солдат по ночам, и в процессе боестолкновений отлично видно, насколько плоха их подготовка. Новоприбывшие бойцы ВСУ не знают местности, от обстрелов разбегаются в разные стороны, не представляют где у них заготовлены оборонные позиции.

«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят», - говорит боец.

Ранее KP.RU сообщил о том, как пленные бойцы ВСУ описывают собственную подготовку, поступавшие к ним приказы от командования, и в целом обстановку в Артёмовске. Новобранцам дают в руки автоматы, и выставляют их держать оборону против танков. Каким образом - никто не знает, включая самих солдат.