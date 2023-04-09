Откровения пленных бойцов ВСУ: Киев приносит в жертву необученных солдат, пытаясь выиграть время для контрнаступления

Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, как проходили обучение в Британии. Фото: Александр КОЦ

«СДАЕМСЯ!»

- Как звать? – спрашиваю у чумазого украинского мотострелка, который, кажется, еще не успел до конца осознать, что чудом остался жив.

- Юрий Гагарин, 1981 года рождения.

- Серьезно?

Десантники, взявшие тезку первого советского космонавта в плен, подтверждают – это его настоящее имя по военному билету. Да и родился он в Воронежской области, отец – русский, мать – украинка. Спустя год семья переехала под Киев, в Бровары. Пока был жив отец, связи с родственниками в России еще поддерживали, но после его смерти, как отрезало.

Школа, ПТУ, «срочка», работа на производстве рыбного филе, мобилизация 18 марта прошлого года, подготовка в Чернигове, затем переезды в охране штаба по разным областям, пока нелегкая не закинула в леса под Кременной. Его последние часы на опорном пункте беспристрастно зафиксированы на камеру наших разведчиков. К съемкам боевых действий с квадрокоптера за год мы успели привыкнуть, но штурмовики 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иваново смогли удивить. Смотрю на монитор – как спецэффекты боевика.

Фото: Александр КОЦ

Сначала коптер на высоте человеческого роста летает буквально по лесу, мастерски обходя деревья и осматривая опорный пункт противника. Подлетает к блиндажам, зумом заглядывает внутрь, ищет движение. Затем по позициям наносят удары – сначала танками разматывают окоп, из него выбегают три тела и запрыгивают в замаскированное укрытие. В дело вступает наша штурмовая группа, забрасывая его гранатами. И вот первый вэсэушник осторожно вылезает на белый свет с поднятыми руками. За ним – еще один. Видимо, идет на крики наших ребят…

- Слышу – кричат: «Сдавайтесь!» «Сдаемся!», — отвечаю. Вышли, руки подняли, — рассказывает Юрий.

С АВТОМАТАМИ ПРОТИВ ТАНКОВ

- Офицеров с вами не было?

- Нет, нас трое было, — говорит еще один пленный – киевлянин Богдан Заболотный, стрелок отдельного пулеметного взвода 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

В мирной жизни работал на почте, потом – газонокосильщиком. Мобилизован, воевал в Бахмуте. Правда, уверяет, что больше прятался по укрытиям и почти не стрелял в сторону наших. Но это обычная история для пленных, кому охота рассказывать о своих «боевых подвигах». Себе дороже.

- 7-го числа вышли на позиции ночью. Сказали сидеть. Оборонять, держать позиции. Ваши нас просто зафигачили и все. Мы сразу не поняли, что произошло.

- Как вообще морально-психологическое состояние личного состава?

- Наверное, такое же самое, как и у меня. Никакое.

- Вас что, командиры не настраивают на борьбу?

- Да там такое отношение… Просто посадили с автоматами против танков, против артиллерии. Сиди, держи. Складывается такое впечатление, что выживешь ты эти три дня – хорошо. Завалят – так завалят.

Фото: Александр КОЦ

- Три дня – это у вас ротация?

- Да, но у нас по-разному люди сидят. В Бахмуте сутки через сутки меняли. При мобилизационном «безлимите» Украина может себе это позволить.

- А штатная бронетехника есть? На чем вы перемещаетесь?

- На своих личных автомобилях. Мы ездим отдельно.

- Что значит личные автомобили?

- То, что купил каждый сам себе с зарплаты.

Тут Богдан скорее всего лукавит. То, что отжали у местного населения. Старенькие «Жигули» да «Москвичи». На освобожденных территориях мирные часто жалуются на беспредел со стороны ВСУ. Для украинских захистников (защитников по укр.) все жители Донбасса – «колорады» да «сепары». А значит можно без всяких угрызений совести «экспроприировать» то, что тебе понравилось.

ПОДГОТОВКА «ПО-АНГЛИЙСКИ»

К слову, среди пленных редко попадаются жители Западной Украины. Такое ощущение, что на передовую специально бросают выходцев из центральных и восточных регионов. Третий пленный, который сдался без боя – из Днепропетровска. Александру Моцуху повезло – к конфликту он готовился за границей. Правда от забугорного обучения номер пулеметного расчета, который даже срочную службу не проходил, не в восторге. Его призвали в сентябре прошлого года. Трехнедельный курс молодого бойца на Украине, а затем – стажировка в Британии.

- Мне кажется, это тупо отмывание денег, — говорит он.

- Почему?

- Потому что, то же самое можно было и здесь, на Украине, пройти спокойно.

До границы с Польшей рекрутов довезли на автобусе, там пересадили в другой транспорт – и на аэродром. На обычном пассажирском самолете прилетели в Великобританию, приземлились ночью, снова в автобус и в учебный центр.

Фото: Александр КОЦ

- Как проходило обучение?

- Так же, как и здесь. Упал, покопал, все то же самое, что и у нас.

- Инструкторы британские?

- Нет, канадские.

- Вас учили обращаться с западными вооружением и военной техникой?

- Нет. Мы проходили свое – АК-47.

- В Британии учили обращаться с автоматами Калашникова?

- Да.

- Сколько длились курсы?

- По-моему, три с половиной недели.

- Какой был распорядок дня?

- В шесть часов встали, зарядка, душ, завтрак, потом пошли заниматься, либо по классам, либо посмотрели лекцию. Потом обед. Затем опять занятия. Ужин в шесть или в семь вечера. Потом идем отдыхать и отбой в девять вечера

- Что за занятия по классам?

- Разделили на группы. Нас 10 человек, допустим, у нас один инструктор. На эти 3-4 дня – устройство автомата Калашникова. Следующие 3-4 дня - как нужно одеваться, в какую погоду и время года. Дальше - стрельбы на разные дистанции. Сходим в лес, они там где-то что-то заминируют, а мы должны найти ловушки.

- То есть, инженерная подготовка была?

- Это не инженерная подготовка, это просто знания на всякий случай.

- С вами занимались картографией?

- Нет. Такого не было.

- Что было по окончании курсов?

- Вообще-то мы должны были проходить еще доподготовку у нас, кто на какую должность будет идти. Но что-то поменялось, и нас всех разбросали по подразделениям.

Фото: Александр КОЦ

ОТ АВТОРА

Даже с учетом того, что Моцух может что-то недоговаривать, такое обучение выглядит, мягко говоря, нелепо. Канадские инструкторы в Великобритании учат украинцев собирать-разбирать русский автомат Калашникова. При том, что сама Украина за год ведения боевых действий в самом масштабном конфликте со времен Второй Мировой войны получила такой колоссальный опыт, что вполне может обучать хоть канадцев, хоть англичан, хоть поляков.

Впрочем, в последнее время на Сватовском рубеже очень заметно, что на передовые рубежи Киев бросает слабо обученную пехоту. В то время, как в тылу идет формирование профессиональных ударных корпусов, которые будут брошены в бой на западной технике в ходе разрекламированного грядущего контрнаступления. А гагарины и моцухи – это разменная монета, жертвуя которой украинское командование выторговывает время на подготовку штурмовых бригад.

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