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НовостиЭкономика10 апреля 2023 21:36

«Росатом» потребовал у Финляндии возвращения €920,5 из-за разрыва контракта на строительство АЭС

Также российская сторона потребовала компенсировать стоимость принадлежащих ей акций финской Fennovoima
Мария ПАВЛОВА
«Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочного возвращения займа.

«Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочного возвращения займа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская компания «Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочного возвращения займа в сумме 920,5 миллиона евро, который был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сказано в отчете входящей в «Росатом» группы «Атомэнергопром». Документ опубликован в понедельник 10 апреля.

Кроме того, «Росатом» требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения.

Сообщается также, что международные арбитражи рассматривают иски организаций «Атомэнергопрома» на общую сумму около 3 миллиардов евро из-за разрыва Финляндией контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

«АО «Атомэнергопром» предпринимает все усилия для защиты своих интересов и получения возмещения стоимости указанных активов в судебном порядке», - сказано в сообщении на сайте группы.

Ранее сообщалось, что финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1». Сумма претензий составляет около двух миллиардов евро.

Напомним, контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО «Русатом Энерго Интернешнл» (дочка Росатома) в декабре 2013 года. Изначально ввод в эксплуатацию был назначен на 2024 год.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в мае 2022 года.

В компании «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.