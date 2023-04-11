«Росатом» потребовал у Финляндии возвращения €920,5 из-за разрыва контракта на строительство АЭС

«Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочного возвращения займа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская компания «Росатом» требует от финской компании Fennovoima досрочного возвращения займа в сумме 920,5 миллиона евро, который был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сказано в отчете входящей в «Росатом» группы «Атомэнергопром». Документ опубликован в понедельник 10 апреля.

Кроме того, «Росатом» требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения.

Сообщается также, что международные арбитражи рассматривают иски организаций «Атомэнергопрома» на общую сумму около 3 миллиардов евро из-за разрыва Финляндией контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

«АО «Атомэнергопром» предпринимает все усилия для защиты своих интересов и получения возмещения стоимости указанных активов в судебном порядке», - сказано в сообщении на сайте группы.

Ранее сообщалось, что финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1». Сумма претензий составляет около двух миллиардов евро.

Напомним, контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО «Русатом Энерго Интернешнл» (дочка Росатома) в декабре 2013 года. Изначально ввод в эксплуатацию был назначен на 2024 год.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в мае 2022 года.

В компании «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.