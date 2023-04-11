Путин поручил до сентября 2023 уравнять доходы жителей Крыма и других регионов России

Путин поручил подтянуть уровень доходов крымчан до среднероссийского. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и жителей других российских регионов. Соответствующее поручение он дал правительству и крымским властям. Документ опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник 10 апреля, он доступен здесь.

«Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», - сказано в документе.

Сообщается, что ответственные должны доложить президенту о ходе исполнения поручения в сентябре 2023 года.

Ранее Владимир Путин распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», шла на развитие туризма Крыма.

Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в России в январе 2023 года составляла 63 260 рублей. В Крыму этот показатель составлял 41 625 рублей, а в Севастополе – 42 560.